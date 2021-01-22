Kocaeli’ye kazandırılacak barajlar masaya yatırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile Kocaeli’de yapılacak projelerle ilgili görüştü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli’de hayata geçirilecek yatırımları görüşmek üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız ile görüştü. Genel Sekreter Gündoğdu, DSİ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen görüşmede 246 milyon TL yatırım bedeline sahip Karamürsel İhsaniye ve Avcıdere Barajları’nın son durumları konuşuldu. Görüşmede Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık da hazır bulundu. Kocaeli’ye kazandırılacak ve büyük önem taşıyan içme suyu projelerinin konuşulduğu toplantıda DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ise Kocaeli’nin hayata geçirdiği projelerin Türkiye’ye örnek olduğunu ifade etti.

Kocaeli’nin son 5 yılda nüfus artış hızının yüzde 9 olduğunu ifade eden Büyükşehir Genel Sekreteri Gündoğdu” ilimiz 2020 yılı nüfusu 2 milyonu aşmıştır. İlimiz sınırları içerisinde çok sayıda sanayi tesisi bulunmakta olup şehrimize 2020 yılı içerisinde 172 milyon 394 bin 760 metre küp içme suyu temini sağlanmıştır. Şehrimizin içme suyu ihtiyacının yüzde 80’i Yuvacık Barajı’ndan temin edilmekte olup 2018 2020 yıllarında yaz aylarında arıtma tesisimiz yetersiz kalmıştır. Normal dönemde, Yuvacık Barajı’ndan yılda 128 milyon metre küp içme suyu temin edilmekte olup bu değer 20062007, 20132014 yılları arasında bölgemizde yaşanan kuraklık nedeni ile 70 milyon metre küpe kadar düşmüştür” dedi.

Yapımı planlanan İhsaniye ve Avcıdere barajları hakkında konuşan Gündoğdu, “Bu noktada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Karamürsel ve Gölcük ilçelerinin içme suyu ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından İhsaniye ve Avcıdere Barajları planlandı. Bu barajlar ile 25 milyon 440 bin metreküp içme suyu temini sağlanacaktır. İhsaniye Barajının gövde inşaatı tamamlanmış olup su tutma aşamasına gelinmiştir. Gövde inşaatı tamamlanan İhsaniye Barajından içme suyu temin edilebilmesi için ilk etapta iletim hattı ve arıtma tesisi yapılması konusunda mutabakata vardık” diye konuştu.

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