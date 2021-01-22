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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş yerine kadınlar için 'Rahatsız edildiğiniz zaman buraya koşun' yazılı pankart astı

DHA

İş yerine kadınlar için 'Rahatsız edildiğiniz zaman buraya koşun' yazılı pankart astı


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir akaryakıt istasyonu kadına yönelik şiddete karşı, `Rahatsız edildiğinizi, takip edildiğinizi hissettiğiniz veya fark ettiğiniz an, hiç düşünmeden buraya koşun´ yazılı pankart astı. Kadınlar, şiddet olaylarında sığınacak liman aradıklarını belirterek, bu tarz mesajların artması gerektiğini belirtti.
Başiskele ilçesi D-130 Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu kadına yönelik şiddete dikkat çekmek, kadınlara yanlarında olduğunu göstermek istedi. Akaryakıt istasyonu yol kenarına üzerinde, `Nerede olursanız olun rahatsız edildiğinizi, takip edildiğinizi hissettiğiniz veya fark ettiğiniz an, hiç düşünmeden buraya koşun. Gerisini biz hallederiz. Gerekirse polise, gerekirse sizi evinize ulaştırmayı taahhüt ediyoruz. Hepimiz kötü değiliz, çürüklerden birlikte kurtulacağız´ yazılı pankart astı.
Akaryakıt istasyonu müdürü Erol Erdemir kadınların karşılaşabileceği tehlikelere karşı yanlarında olmak istediklerini belirterek, "Son zamanlarda gerçekleşen kadına şiddet olaylarından dolayı böyle bir proje gerçekleştirmek istedik. Tesisimiz hareketli ve araç yoğunluğunun olduğu bir istasyon. Servis araçlarının geçiş noktası olması dolayısıyla kadın işçilerin geldiği bir yer. Kadınların karşılaşabileceği tehlikelere karşı biz de onlara bu şekilde destek vermek istedik. Bu pankartı görenler ilk önce memnuniyetini dile getiriyorlar. Kadın ya da erkek fark etmeden birçok teşekkür aldık. Kadın müşterilerimizin sayısında gözle görülür bir artış da oldu. Özellikle burada durup pankartı okuduktan sonra çok sayıda kişi bize teşekkür ederek geri dönüş yaptı. Böyle olmasından dolayı gayet mutluyuz" dedi.
'BU TÜR MESAJLARIN ARTMASI GEREK'
Bu tür olayların herkesin başına gelebileceğini ifade eden Selma Çaba, "Ben bu güzergah üzerinde oturuyorum çok sık buradan yakıt alıyordum. Pankart asıldığı ilk andan itibaren dikkatimi çekmişti, çok güzel bir durum. Sonuçta kadın sürücüler olarak zaman zaman trafikte ya da günlük hayatta zorluklar yaşıyoruz. Haberlerde de görüyoruz tacizlere maruz kalabiliyoruz. En azından birilerinin bize sahip çıkacağını bilerek gönül rahatlığıyla sığınabiliriz. Bu tarz mesajların artması gerektiğine inanıyorum, çünkü bu tarz olaylar hepimizin başına gelebiliyor" diye konuştu.
'TRAFİKTE YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR BİZİ BUNALTIYOR'
Kadın olarak güvende olmak istediklerini söyleyen Çağla Kurtoğlu, "Bu pankartı görmekten mutluyum. Ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet olayları ya da baskılar gibi olayların büyük çoğunluğu gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Özellikle son dönemlerdeki artışlar da ortada, biz kadın olarak artık güvende olmak istiyoruz. Trafikte yaşadığımız sıkıntılar artık bizi bunaltıyor. Bunları aşmamız lazım, bu pankartı burada gördüğüm için de çok mutlu oldum. Kamuoyunda bu anlayışın artık yerleşmesi gerekiyor. Biz artık kadın olarak yaşadığımız şiddet olaylarında sığınacak limanlar arıyoruz. Bu tarz çalışmaların artmasını istiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-01-22 14:10:47

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