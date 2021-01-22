İzmit D-100’de kaza: 1 yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 karayolu geçişinde otomobilin refüjlere çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle D100’ün İstanbul ve Ankara istikametinde uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, D100 karayolu İstanbul istikameti Şirintepe Mahallesi mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert K. yönetimindeki 34 FY 3973 plakalı Opel marka otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Kaza sebebiyle refüjdeki beton bariyerler yola devrildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Edanur A. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Kazanın etkisiyle, D100’ün İstanbul ve Ankara istikametinde uzun kuyruklar oluştu.

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