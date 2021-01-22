İlkokul öğrencisinden ilçe sağlık müdürüne anlamlı mektup “Bizim kahramanlarımız oldunuz”

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi genç, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları adına İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu’na anlamlı bir mektup gönderdi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulunda 4. sınıf öğrencisi olan Mert Doğru isimli bir çocuk, sınıf arkadaşları adına sağlık çalışanlarına ulaşması için Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu’na duygulandıran bir mektup yazdı. Mektubuyla birlikte kendi elleriyle çizdikleri yeni yıl kartlarını da gönderen genç, Kadıoğlu’na duygu dolu anlar yaşattı. İlkokul öğrencisi Mert Doğru, yazdığı mektubunda, “Sayın İlhan Kadıoğlu, ben Met Doğru. Kocaeli Gebze Mehmet Alp Tiryaki İlkokulu 4/E sınıfı öğrencisiyim. Bu yeni yıla girerken yeni yıl kartlarımızı siz değerli sağlık çalışanlarımıza göndermek istedik. Dünya ve ülkemiz bu yıl Covid19 virüsü ile boğuşmaktadır. Siz bu yılda insan üstü bir çaba ile gecesi, gündüzü olmadan Covid19 virüse karşı olağan üstü bir mücadelede bulundunuz. Bizim kahramanlarımız oldunuz. Sizi tanıyıp Covid19 virüsü ile ilgili bilgi almak için sizinle online ortamda buluşmayı hayal ediyoruz. Umarım 2021 yılında bu kötü günleri geride bırakırız. Her şey çok güzel olur. Herkes iyileşir, mutluluğa ve huzura kavuşur. Dünyada olmadan yaşanmayacak tek şey sağlıktır. Bütün emekleriniz için size sonsuz teşekkür ederiz, size minnettarız” ifadelerine yer verdi.

Mektubu okurken duygulanan Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ise, genç öğrencinin online görüşme talebini kabul etti. Kadıoğlu, “Sömestr tatili yani 15 tatil geldi, öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz yorucu bir dönemin ardından dönemi noktalıyor. 2020 2021 eğitim öğretim yılı birinci dönemine girileceği bu arayı çok tüm öğrencilerimizin çok iyi değerlendireceklerini temenni ediyorum” dedi.

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