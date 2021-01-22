Başkan Büyükakın, "Çiftçimizin alın teri ilaç olacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğince, 'Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik Projesi' kapsamında protokol imzalandı. Kocaeli'nin sadece sanayinin başkenti olmakla kalmayacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "TÜBİTAKMAM ve üniversitelerimizle kurduğumuz iş birlikleri sayesinde çiftçimizin alın teri inşallah ilaç olacak" dedi.



Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, tıbbi ve aromatik bitkilerden uçucu yağların elde edilmesinden sistem tasarımına, işletme esaslarının tayininden, işleme ve ArGe faaliyetlerinin yürütülmesi konularında iş birliği için protokol imzaladı. İş birliği protokolü ile mevcut laboratuvar altyapılarının ve imkanlarının projeler kapsamında karşılıklı olarak kullanılabilmesine de imkan sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan ile imzalanan protokol sonrası açıklama yaptı.



"İthalatı olan bir pazar payımız var"

Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili pazarın, dünyada 6 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu söyleyen Büyükakın, "Halbuki ülkemiz bu pazardan aldığı pay bu rakamın içerisinde küçük bir yerdedir. Oysa bu pazar bize inanılmaz fırsatlar sunuyor. 50 milyon dolar mertebesinde ihracat 40 milyon dolar mertebesinde ithalatı olan bir pazar payımız var. Bu nedenle tarımsal kesimde katma değerin arttırılması, çiftçimizin eline geçen ekonomik değerin artması gibi bir çabamız da var. Bütün bunları üniversitelerimizde araştırma merkezlerinde üretilen, geliştirilen teknik bilgiyle bir araya getirdiğimizde ise bütün bu meseleleri çözecek bir imkana kavuşmuş oluyoruz" diye konuştu.



"Çiftçimizin alın teri inşallah ilaç olacak"

Başkan Büyükakın, üretimin başından, tüketim noktasına kadar olan süreci ele aldıklarını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Başından beri alanında uzman arkadaşlarımız, tarımsal üretimin katma değerinin arttırılması için neler yapılabilir diye sahada uzmanlarla birlikte çalışıyorlar. Şimdiye kadar TÜBİTAK’la, Karadeniz Teknik Üniversitesi’yle çalıştık. Bu protokolle birlikte Gebze Teknik Üniversitesi ile de güzel bir iş birliğine bugün imza atmış olduk. Burada yapılacak şey esasen, tıbbi aromatik bitkilerin, üretilmesinden sonra bir yağ çıkarılması, böylelikle katma değerin arttırılmasıdır. Sonrasında ise daha kıymetli, daha önemli bir şey var. Yağ çıkarımının ardından ilaç yapımı, kozmetik ürünlerin yapımı ve doğal besin takviyelerinin yapımıdır. Bir yağ borsasını, ticaret odamız ile kurduğumuzda zaten bir katma değer oluşturulmuş ve çiftçimizin eline daha büyük imkanlar geçmiş olacak. Ama çok daha kıymetli olanı bu yağlardan tıbbi ürünlerin elde edilmesidir. Eğer yağı üretir satarsanız, elde ettiğiniz katma değer, bir oluyorsa ilaca döndürdüğünüzde bu katma değerin daha da artacağını çok iyi biliyoruz. Bu sadece tıbbi aromatik bitkiler, üretiminin çizdiği sınırla da kalmayacak. İlaçların geliştirilmesi, kozmetik ürünlerin geliştirilmesi, doğal takviyelerin geliştirilmesi imkanıyla buluşmuş olacağız. Bu da Kocaeli’mizin zenginliğine zenginlik katacak. Kocaeli sadece sanayinin başkenti olmakla kalmayacak. Aynı zamanda bilimin ve teknolojinin de merkezi olma yolunda hızla ilerleyecek. Türkiye’ye lokomotif olacak. Bunu tarımda da aynı şekilde gösterecek. Çiftçimizin alın teri inşallah ilaç olacak"



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