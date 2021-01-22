Başkan Büyükakın, "Çiftçimizin alın teri ilaç olacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükakın, "Çiftçimizin alın teri ilaç olacak"

İHA

Başkan Büyükakın, "Çiftçimizin alın teri ilaç olacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğince, 'Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik Projesi' kapsamında protokol imzalandı. Kocaeli'nin sadece sanayinin başkenti olmakla kalmayacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "TÜBİTAKMAM ve üniversitelerimizle kurduğumuz iş birlikleri sayesinde çiftçimizin alın teri inşallah ilaç olacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, tıbbi ve aromatik bitkilerden uçucu yağların elde edilmesinden sistem tasarımına, işletme esaslarının tayininden, işleme ve ArGe faaliyetlerinin yürütülmesi konularında iş birliği için protokol imzaladı. İş birliği protokolü ile mevcut laboratuvar altyapılarının ve imkanlarının projeler kapsamında karşılıklı olarak kullanılabilmesine de imkan sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan ile imzalanan protokol sonrası açıklama yaptı.

"İthalatı olan bir pazar payımız var"
Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili pazarın, dünyada 6 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu söyleyen Büyükakın, "Halbuki ülkemiz bu pazardan aldığı pay bu rakamın içerisinde küçük bir yerdedir. Oysa bu pazar bize inanılmaz fırsatlar sunuyor. 50 milyon dolar mertebesinde ihracat 40 milyon dolar mertebesinde ithalatı olan bir pazar payımız var. Bu nedenle tarımsal kesimde katma değerin arttırılması, çiftçimizin eline geçen ekonomik değerin artması gibi bir çabamız da var. Bütün bunları üniversitelerimizde araştırma merkezlerinde üretilen, geliştirilen teknik bilgiyle bir araya getirdiğimizde ise bütün bu meseleleri çözecek bir imkana kavuşmuş oluyoruz" diye konuştu.

"Çiftçimizin alın teri inşallah ilaç olacak"
Başkan Büyükakın, üretimin başından, tüketim noktasına kadar olan süreci ele aldıklarını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:
“Başından beri alanında uzman arkadaşlarımız, tarımsal üretimin katma değerinin arttırılması için neler yapılabilir diye sahada uzmanlarla birlikte çalışıyorlar. Şimdiye kadar TÜBİTAK’la, Karadeniz Teknik Üniversitesi’yle çalıştık. Bu protokolle birlikte Gebze Teknik Üniversitesi ile de güzel bir iş birliğine bugün imza atmış olduk. Burada yapılacak şey esasen, tıbbi aromatik bitkilerin, üretilmesinden sonra bir yağ çıkarılması, böylelikle katma değerin arttırılmasıdır. Sonrasında ise daha kıymetli, daha önemli bir şey var. Yağ çıkarımının ardından ilaç yapımı, kozmetik ürünlerin yapımı ve doğal besin takviyelerinin yapımıdır. Bir yağ borsasını, ticaret odamız ile kurduğumuzda zaten bir katma değer oluşturulmuş ve çiftçimizin eline daha büyük imkanlar geçmiş olacak. Ama çok daha kıymetli olanı bu yağlardan tıbbi ürünlerin elde edilmesidir. Eğer yağı üretir satarsanız, elde ettiğiniz katma değer, bir oluyorsa ilaca döndürdüğünüzde bu katma değerin daha da artacağını çok iyi biliyoruz. Bu sadece tıbbi aromatik bitkiler, üretiminin çizdiği sınırla da kalmayacak. İlaçların geliştirilmesi, kozmetik ürünlerin geliştirilmesi, doğal takviyelerin geliştirilmesi imkanıyla buluşmuş olacağız. Bu da Kocaeli’mizin zenginliğine zenginlik katacak. Kocaeli sadece sanayinin başkenti olmakla kalmayacak. Aynı zamanda bilimin ve teknolojinin de merkezi olma yolunda hızla ilerleyecek. Türkiye’ye lokomotif olacak. Bunu tarımda da aynı şekilde gösterecek. Çiftçimizin alın teri inşallah ilaç olacak"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gebze’deki çevreci okullara hediye
YEREL HABERLER Gebze’deki çevreci okullara hediye
İlkokul öğrencisinden ilçe sağlık müdürüne anlamlı mektup “Bizim kahramanlarımız oldunuz”
YEREL HABERLER İlkokul öğrencisinden ilçe sağlık müdürüne anlamlı ...
Kocaelispor kadrosunu Musa Nizam ile güçlendirdi Musa Nizam, Kocaelispor’la anlaştı
YEREL HABERLER Kocaelispor kadrosunu Musa Nizam ile güçlendirdi Musa ...
İş yerine kadınlar için 'Rahatsız edildiğiniz zaman buraya koşun' yazılı pankart astı
YEREL HABERLER İş yerine kadınlar için 'Rahatsız edildiğiniz zaman ...
İzmit D-100’de kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER İzmit D-100’de kaza: 1 yaralı
Kocaeli’ye kazandırılacak barajlar masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kocaeli’ye kazandırılacak barajlar masaya yatırıldı
Başkan Muzaffer Bıyık, Cumhur İttifakı'na çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER Başkan Muzaffer Bıyık, Cumhur İttifakı'na ...
Kendisine verilen sahte parayı dükkanında böyle sergiliyor Dolandırıcılar utansın diye kendisine verilen sahte parayı duvara astı Sahte para verilen esnaftan dolandırıcılara anlamlı mesaj Şimdi her aldığı parayı sahte mi gerçek mi diye kontrol ediyor
YEREL HABERLER Kendisine verilen sahte parayı dükkanında böyle ...
Evi yanan ailenin imdadına Büyükşehir yetişti
YEREL HABERLER Evi yanan ailenin imdadına Büyükşehir yetişti
FETÖ şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER FETÖ şüphelileri adliyede
Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi TSK'nın mahrem ağabeyinin de aralarında olduğu şüpheliler adliyede
YEREL HABERLER Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk ...
Ormanya´da yaban hayatı canlanacak
YEREL HABERLER Ormanya´da yaban hayatı canlanacak
Başkan Hürriyet, İKM'ye İzmit Çarşısını anlattı
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, İKM'ye İzmit Çarşısını anlattı
Devrilen hafif ticari araçtan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Devrilen hafif ticari araçtan yara almadan kurtuldu
TEM’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER TEM’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
EuroLeague Woman: İzmit Belediyespor: 61 - Dynamo Kursk: 65
YEREL HABERLER EuroLeague Woman: İzmit Belediyespor: 61 - Dynamo ...
Döviz bürosunda, 3 bin doları saniyeler içinde böyle çaldı
YEREL HABERLER Döviz bürosunda, 3 bin doları saniyeler içinde böyle ...
Döviz bürosundan 3 bin dolar çalan İranlı tırnakçı yakalandı
YEREL HABERLER Döviz bürosundan 3 bin dolar çalan İranlı tırnakçı ...
Kumar oynayan 31 kişiye ceza
YEREL HABERLER Kumar oynayan 31 kişiye ceza
İBB’de işten çıkartılan işçi, İstanbul’dan Ankara’ya kadar pedal çeviriyor Belediye işçisinin, 449 kilometrelik bisikletli 'adalet' yürüyüşü Birol Durmuş: “Daha önce Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul’a kadar adalet yürüyüşü yaptı. Hem de bu yol üzerinde yapmıştı. Bende aynı istikamette, ‘hak, hukuk, adalet’ yürüyüşü yapacağım” “Onda adalet varsa, insanlık varsa verdiği şeref, namus sözünü ona hatırlatacağım”
YEREL HABERLER İBB’de işten çıkartılan işçi, İstanbul’dan Ankara’ya ...
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı, sürücü kızıyla başından ayrılmadı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil ...
Elektrik akınıma kapılan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akınıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Körfez Belediyesi, sağlık çalışanları için paravan yaptı
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi, sağlık çalışanları için paravan ...
Otobüsün bagajındaki çarkların içerisinden afyon sakızı çıktı
YEREL HABERLER Otobüsün bagajındaki çarkların içerisinden afyon ...