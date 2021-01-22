Başkan Muzaffer Bıyık, meclis üyelerine çalışmaları anlattı

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine sunum yaparak bilgilendirmede bulundu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, CHP’li belediye meclis üyelerine 2020 yılında yapılan çalışmaları anlattı. Darıca sahilde yapımı yeni tamamlanan Hilal Bahçe Cafe’de gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Muzaffer Bıyık, 2020 yılında Darıca’ya birçok önemli eseri kazandırdıklarını, koronavirüs tedbirleri kapsamında da belediye olarak canla başla çalıştıklarını söyledi. 2021 yılında yapılacak çalışmalar hakkında da sunum yapan Başkan Bıyık, “Darıca’yı ortak akılla yönetmek istiyoruz. Sizlerin görüş ve önerilerinizi önemsiyoruz. Hep birlikte ortak akılla ilçemizi geleceğe taşıyacağız” dedi.

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