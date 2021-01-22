Gölcükspor’dan Ali Koç’a ziyaret

3. Lig ekiplerinden Gölcükspor’un Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak ve yönetimi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u ziyaret ederek, kulüpler arasındaki gelecek planlamalarını konuştu.

Misli.com 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor’un başkanı Hüseyin Çardak ile beraberindeki yöneticiler Serhat Yılmaz, Ahmet Kurt ve Yusuf Bilgin, Başkan Ali Koç’u ziyaret etti. Şükrü Saraçoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, FB Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile İdari Direktör Selçuk Şahin’in de yer aldı. İkili görüşmelerin sağlandığı ziyarette, Türk futbolunun ve alt liglerin durumu ile iki kulüp arasında sezon başından beri sürdürülen geleceğe dair planlamaların konuşulduğu belirtildi. Ziyaretin sonunda başkan Çardak ve yönetimi günün anısına Ali Koç’a plaket, imzaladıkları Gölcükspor forması ve atkı hediye etti.

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