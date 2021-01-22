Sabıkalı şahıs polisten kovalamacasında uyuşturucuyla yakalandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir şahıs, polis uygulamasında kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu üzerinde 98 gram uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, motosikletle gezen bir şahsın kimlik kontrolünü yapmak için durdurmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan F.E. adlı şahıs, kaçmaya çalışırken kovalamaca sonrasında polis ekiplerince yakalandı. Şahsın yapılan kimlik kontrolünde ‘evden hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda ise 98 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şahsın, işlemleri sonrasında sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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