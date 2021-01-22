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– Euroleague Woman A Grubu’nda üçüncü maçına çıkan İzmit Belediyespor, Nadezhda Orenburg’a 7880 mağlup oldu.





Salon: Salamanca Pabellon Wurzburg

Hakemler: Alessandro Perciavalle xx, Tom Dehondt xx, James Kerry Dominique xx

İzmit Belediyespor: Clarissa Dos Santos xxx 16, Milica Jovanovic xxx 20, Erica Wheeler xxx 25, Egle Siksnuite xx 9, Miray Şahin xx, Gülşah Duman xx 4, Kübra Erat xx, Saadet Aysu Keskin xx, İnci Güçlü xx 2, Elif Emirtekin xx 2

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Nadezhda Orenburg: Eline Dikaioulaku xx 2, Ksenia Tikhonenko xx 2, Daria Namok x, Natalia Zhedik xxx 15, Elizaveta Kamorova 16, Anastasiia Shilova xxx 17, Anastasia Logunova xx 3, Olga Novikova xx, Monique Charise Billings xxx 11, Viktoriia Medveeva xxx 14

Başantrenör: Maros Kovacik

1.Periyot: 1819 (Nadezhda Orenburg lehine)

Devre: 3836 (İzmit Belediyespor lehine )

3.Periyot: 6562 (İzmit Belediyespor lehine)

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