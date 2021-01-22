İzmit Körfezi'nde kaçak balık ve midye avcısı 10 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KOCAELİ, (DHA)İZMİT Körfezi´nde, yasak bölgede balık avlayan 6 kişi ve midye avlayan 4 kişi, deniz polisi ekiplerince yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri, İzmit Körfezi´nde Karamürsel ilçesi açıklarında 2 tekne ile yasak bölgede balık avcılığı yapan 6 kişiyi yakaladı. 6 kişiye Su Ürünleri Kanunu´na muhalefetten idari işlem uygulanırken, ayrıca balık ağına da el konuldu.

İzmit Körfez Başiskele ilçesi açıklarında ise yasak kum midyesi avcılığı yapan 4 kişi yakalandı. Ele geçirilen midyeler denize bırakıldı. F.A., M.Y., C.K. ve C.S.´ye ceza kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-01-22 22:44:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.