İzmit Körfezi'nde kaçak balık ve midye avcısı 10 kişi yakalandı

KOCAELİ, (DHA)İZMİT Körfezi´nde, yasak bölgede balık avlayan 6 kişi ve midye avlayan 4 kişi, deniz polisi ekiplerince yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri, İzmit Körfezi´nde Karamürsel ilçesi açıklarında 2 tekne ile yasak bölgede balık avcılığı yapan 6 kişiyi yakaladı. 6 kişiye Su Ürünleri Kanunu´na muhalefetten idari işlem uygulanırken, ayrıca balık ağına da el konuldu.
İzmit Körfez Başiskele ilçesi açıklarında ise yasak kum midyesi avcılığı yapan 4 kişi yakalandı. Ele geçirilen midyeler denize bırakıldı. F.A., M.Y., C.K. ve C.S.´ye ceza kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2021-01-22 22:44:05
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