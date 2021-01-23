Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı Dünyanın en tatlı hırsızı Özel bir okulda yaşayan ‘Nandu’ her gün poğaça çalıyor, masalarda ne varsa midesine indiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı Dünyanın en tatlı hırsızı Özel bir okulda yaşayan ‘Nandu’ her gün poğaça çalıyor, masalarda ne varsa midesine indiriyor

İHA

Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı Dünyanın en tatlı hırsızı Özel bir okulda yaşayan ‘Nandu’ her gün poğaça çalıyor, masalarda ne varsa midesine indiriyor

– Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim merkezinde her gün öğrenciler ve veliler için gelen poğaçalar eksilince yöneticiler odaya kamera koydu. Hırsız ise okulun maskotu haline gelen deve kuşu çıktı. Dünyanın belki de en tatlı hırsızı olabilecek nandunun hırsızlık görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğuyor.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticileri, özel öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla deve kuşu familyasından olan ‘nandu’ sahiplendi. Bakımı büyük bir titizlik içinde yapılan deve kuşunun yaşı ve boyu büyüdükçe okulun ilgi odağı oldu. Ancak büyüdükçe doymak bilmeyen nandu, her şeyi yemeye başladı. Veliler ve öğrenciler için okula getirilen sıcak poğaçalardan her gün eksildiğini gören okul yönetimi, kamera koymaya karar verdi. Kameradan çıkan görüntülerde hırsızı gören öğretmen ve idareciler şikayetçi olmak yerine kahkahaya boğuldu. Poğaçaların bulunduğu kutuya sessizce yaklaşan nandu, hızlı bir hamle ile saniyeler içinde birkaç poğaça alarak ortadan kayboluyor. Dünyanın en hızlı koşan hayvanları arasında ilk sıralarda yer alan nandu koşuşu ile de kendisine güldürüyor.
Çocuklarının eğitimleri sırasında bahçede bekleyen veliler ile ders aralarında sohbet eden öğretmenler de nandunun hırsızlıklarından nasibi alıyor. Usulca masalara yaklaşan nandu, ne bulsa midesine indiriyor.

“Çikolata, ekmek, bisküvi.. Her şeyi yiyor”
Nandu ile günlük yaşamda çok dikkatli olunması gerektiğini ifade eden okulun eğitimcilerinden Ayşe Tavşancı, “Kafanızı çevirdiğiniz an yemeğinizden olabilirsiniz. İlk defa burada gördüm. Çok sevimli. Kendisine çekiyor, sinsi sinsi gelip elinizde ne varsa alıp götürüyor. Aklınıza gelebilecek her şeyi elinizden alıp, sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Çikolata, ekmek, bisküvi.. Her şeyi yiyor” dedi.

“66 yaşımdayım böyle bir hayvan görmedim”
Nandunun hırsızlık hikayesini anlatan Cabbar Şahbaz ise “Çalmadığı bir şey yok. Sabahları çok zeki. Simit ve poğaçaları kimse yokken alıp, depar atarak kaçıyor. İnsanları tek tek ziyaret ediyor. Her şeyi göze alıyor. Çok anahtar yuttu. Yanlışlıkla para bile yuttu. Çocukların yanına sevimli şekilde geliyor, ellerinden yiyecekleri alıp kaçıyor. Çok hızlı. Yapacak bir şey yok. 66 yaşımdayım, hayatımda böyle güzel bir hayvan görmedim. Okulun maskotu oldu. Çocuklarla iletişimi çok güzel. Çocuklar onu görünce konuşuyor” diye konuştu.
Okulun çalışanları sevimli hırsızın adını ise ‘Oscar’ koydu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cezaevinde üniversiteli oldu, avukat olmayı istiyor
YEREL HABERLER Cezaevinde üniversiteli oldu, avukat olmayı istiyor
Kaza yapan otomobilde sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobilde sıkışan yaralıyı itfaiye ...
TSK'nın mahrem abisi Kocaeli'de tutuklandı
YEREL HABERLER TSK'nın mahrem abisi Kocaeli'de tutuklandı
Kaçak avcılar denizde polise yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak avcılar denizde polise yakalandı
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp kumar oynayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Sosyal mesafeyi hiçe sayıp kumar oynayanlara ceza ...
İzmit Körfezi'nde kaçak balık ve midye avcısı 10 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nde kaçak balık ve midye avcısı 10 kişi ...
İranlı yolcuların midesinden 871 gram metamfetamin çıktı
YEREL HABERLER İranlı yolcuların midesinden 871 gram metamfetamin ...
EuroLeague Woman: İzmit Belediyespor: 78 - Nadezhda Orenburg: 80
YEREL HABERLER EuroLeague Woman: İzmit Belediyespor: 78 - Nadezhda ...
Sabıkalı şahıs polisten kovalamacasında uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Sabıkalı şahıs polisten kovalamacasında uyuşturucuyla ...
Yolcu kılığındaki kuryelerin midelerinden 871 gram uyuşturucu çıktı Rontgenle belirlenen uyuşturucular hekim kontrolünde çıkartıldı
YEREL HABERLER Yolcu kılığındaki kuryelerin midelerinden 871 gram ...
Kocaeli’de 150 bin TL değerinde sahte deodorant ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 150 bin TL değerinde sahte deodorant ele ...
Kocaelispor, ilk hazırlık maçını yarın Bayrampaşa ile yapacak
YEREL HABERLER Kocaelispor, ilk hazırlık maçını yarın Bayrampaşa ile ...
Gölcükspor’dan Ali Koç’a ziyaret
YEREL HABERLER Gölcükspor’dan Ali Koç’a ziyaret
FETÖ şüphelileri adliyede (2)
YEREL HABERLER FETÖ şüphelileri adliyede (2)
Kocaeli, fidanlarını kendisi üretiyor
YEREL HABERLER Kocaeli, fidanlarını kendisi üretiyor
'Pişmaniye' ve 'Simit' yeni yuvalarında
YEREL HABERLER 'Pişmaniye' ve 'Simit' yeni yuvalarında
Başkan Muzaffer Bıyık, meclis üyelerine çalışmaları anlattı
YEREL HABERLER Başkan Muzaffer Bıyık, meclis üyelerine çalışmaları ...
Gebze’deki çevreci okullara hediye
YEREL HABERLER Gebze’deki çevreci okullara hediye
Başkan Büyükakın, "Çiftçimizin alın teri ilaç olacak"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, "Çiftçimizin alın teri ilaç olacak"
İlkokul öğrencisinden ilçe sağlık müdürüne anlamlı mektup “Bizim kahramanlarımız oldunuz”
YEREL HABERLER İlkokul öğrencisinden ilçe sağlık müdürüne anlamlı ...
Kocaelispor kadrosunu Musa Nizam ile güçlendirdi Musa Nizam, Kocaelispor’la anlaştı
YEREL HABERLER Kocaelispor kadrosunu Musa Nizam ile güçlendirdi Musa ...
İş yerine kadınlar için 'Rahatsız edildiğiniz zaman buraya koşun' yazılı pankart astı
YEREL HABERLER İş yerine kadınlar için 'Rahatsız edildiğiniz zaman ...
İzmit D-100’de kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER İzmit D-100’de kaza: 1 yaralı
Kocaeli’ye kazandırılacak barajlar masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kocaeli’ye kazandırılacak barajlar masaya yatırıldı