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Kilosu 700 lira, kapış kapış satılıyor Pandemi, udi hindi, propolis ve arı sütüne talebi arttırdı Kocaeli’de hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, kilogramı 700 TL'den satılan udi hindiye yöneldi

İHA

Kilosu 700 lira, kapış kapış satılıyor Pandemi, udi hindi, propolis ve arı sütüne talebi arttırdı Kocaeli’de hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, kilogramı 700 TL'den satılan udi hindiye yöneldi

Korona virüs sürecinde ismi anılan udi hindi, bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle dikkat çekiyor. Kocaeli'de de pandemiden ve çeşitli hastalıklardan korunmak için aktarların yolunu tutan vatandaşlar, kilogramı 700 TL'den satışa sunulan udi hindi, propolis ve arı sütüne rağbet gösteriyor.
Korona virüs ve dondurucu soğuklar sebebiyle bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar, binbir çeşit bitkisel ürün satan aktarlara yöneldi. Başlıca ebegümeci, kekik, adaçayı, ıhlamur, zerdeçal, zencefil ve kış çayları satılırken, korona virüsle bilinen udi hindiye, propolis ve arı sütüne de rağbet çoğaldı. Hindistan'da geleneksel tıp tedavilerinde bağışıklık sisteminin güçlenmesi için kullanılan udi hindi bitkisi, pandemiyle birlikte Türkiye'de de talep görmeye başladı. Kilogramı 600 TL ile 700 TL arasında satışa sunulan udi hindi, vatandaşların bağışıklık güçlendirici bitkisi olarak tercih ediliyor.

"Propolise rağbet arttı"
Pandemi sürecinde vatandaşların bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirmek için bitkisel ürünlere yöneldiğini kaydeden aktar Ayşegül Leylek, en çok kullanılan ve satılan ürünlerin başında propolisin geldiğini söyledi. Propolisin doğal antibiyotik olduğunu dile getiren Leylek, şu ifadeleri kullandı:
"Genelde toz şeklinde temin ediyoruz ve aracılardan alıyoruz. Propolis doğadaki en doğal antibiyotik olduğu için bağışıklık sistemi üzerinde çok muazzam etkileri var. Gribal enfeksiyonlarda, vücuttaki iltihapta, boğaz iltihaplarında en çok kullandığımız propolis oldu. Genelde biz toz halinde olanları macun şeklinde karıştırıp hizmet sunuyoruz. Bununla birlikte arı sütü de çok ilgi görüyor. Arı sütünün de bağışıklık üzerindeki etkisi birçok yerde biliniyor. Bu dönemde de en çok arı sütü, zencefil, propolis, zerdeçal, çörekotu gibi ürünlerden faydalandık"

"Udi hindiyi biz bile bulmakta zorlandık"
Pandemi döneminde ismi duyulmayan ve bilinmeyen bitkilerin de rövanşta olduğunu vurgulayan Leylek, "Bizim bildiğimiz ama insanların bilmediği bitkiler de gündeme geldi. Bunun en başında, satışta patlama yaşayıp bulmakta zorlandığımız udi hindi geliyor. Udi hindi tozu, akciğerlerde muazzam bir etkiye sahiptir ve akciğerleri temizleyip kuvvetlendirme açısından da çok faydalıdır. Udu hindiyi de genelde toz halinde insanlara sunduk. Vatandaşlar udi hindiyi bala, yoğurda, pekmeze bir çay kaşığı karıştırarak içmeye özen gösterdiler. Bunun da ciğerleri rahat ettirdiği, ciğerlerindeki ağrılara iyi geldiği şeklinde olumlu sonuçlar aldık. Udi hindinin akciğerleri temizlediğini biliyorduk, son dönemde korona ile birlikte o da patladı. Dediğim gibi propolis ve arı sütü biliniyordu ama udi hindi korona virüsle beraber ortaya çıktı, patladı. Hatta biz bile udi hindiyi bulmakta zorlandık diyebilirim" dedi.
Udi hindi bitkisini bazı vatandaşların bal ve pekmezle, bazılarının ise yoğurt ve suya karıştırarak tükettiğini ifade eden Leylek, firmaların da kolaylık sağlayarak yağını çıkardığını söyledi.

Ebegümeci satışlarında da patlama yaşandı
Ebegümeci ve adaçayına da rağbetin arttığını söyleyen Leylek, "Adaçayı çok doğal bir antiseptiktir. Boğaz yanmaları, ağrıları, iltihapları ve bütün vücuttaki iltihaplar için adaçayını satıyorduk. Ebegümeci de onunla birlikte öksürüğe çok iyi gelir. Kuru ve balgamlı öksürük dediğimiz öksürüklerde de çok etkilidir. O yüzden bu dönemde onda da bir patlama yaşandı. Ama en çok udi hindi, arı sütü ve propolis satıldı" diye konuştu.

Kilosu 600 TL ile 700 TL arasında değişiyor
Ayşegül Leylek, udi hindinin korona virüsten önce kilosunun 500600 TL arasında satıldığını ifade ederek, "Bunlar gram ile satıldığı için insanları maddi olarak çok fazla etkilemiyor. Kişinin alacağı zaten 50 gram. Ama korona döneminde biz bile udi hindiyi bulamadık. O yüzden fiyatı bin liralara kadar çıktı. Bulunamadı ve çok fazla talep oldu. Temin edilmeye başlandıktan sonra fiyatı yine 600 TL ile 700 TL civarlarına düştü. Şuan bendeki fiyatı da 600 TL ile 700 TL civarında değişiyor" sözlerine ekledi.

"Dağ kekiğinin satışları ikiye katlandı"
Korona virüsle beraber bitkisel ürün satışlarının da arttığına değinen bir diğer aktar Zuhal Korlar, "Ebegümeci, adaçayı, ıhlamur, zeytin yaprağı, karanfil, tarçın gibi ürünler daha çok satılıyor. Geçtiğimiz yıllarda da satışlarımız vardı ama korona satışlarımızı etkiledi, daha fazla satış oldu. Ürünlerin antiviral, anti bakteriyel özellikleri var. O yüzden faydası oluyor, kullananlar da memnun. İnsanlar bitkisel ürünleri kullansınlar. Tarçın, kekik, karanfil, adaçayı, ebegümeci bunları kullanabilirler bu günlerde daha yoğun olarak. Örneğin dağ kekiğinin satışları ikiye katladı, rağbet fazla" dedi.

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