Sömestir tatilinde Kartepe´ye akın ettiler

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, Samanlı Dağları´nın zirvesindeki kayak merkezi Kartepe, sömestir tatilinin başlamasıyla tatilci akınına uğradı. 1 metreyi geçen karda tatilciler kayak ve snowboard yaptı.
Kartepe kayak merkezi, sömestir tatili nedeniyle tatilci akınına uğradı. Açık olan 17 kayak pistinde vatandaşlar, 1 metreyi geçen karda kayak ve snowboard yaptı. Bazı tatilciler ise karla kaplı alanlarda yürüyerek doğanın keyfini çıkardı.
Her sene Kartepe´ye geldiğini söyleyen Berna Kurt, "Tatil nedeniyle geldik. Yasakları bu şekilde değerlendirmek istedik" dedi.
Kartepe´yi kaliteli hizmet ve İstanbul´a yakın olması nedeniyle tercih ettiğini ifade eden Ali Çatak, "Hafta sonu snowboard yapmak için geldim. 4 yıldır geliyorum. Genel olarak Kartepe çok güzel bir yer. İstanbul´a çok yakın bir yer" diye konuştu.
Hafta sonu yoğunluk yaşandığını söyleyen Erhan Kılıçkan, "Kartepe çok güzel, İstanbul´a yakın bir yer. Ailemizle geldik, hafta içi sakindi. Bugün hafta sonu ve sömestir tatili nedeniyle doldu. Burası kayak yapmak için çok iyi bir yer. 1 metrenin üzerinde kar var" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR
2021-01-23 11:51:54
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