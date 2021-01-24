İzmit Çınar Evler’nde hak sahipleri kurayla belirlendi

İzmit Akpınar mevkiinde yapımına başlanılan İzmit Çınar Evler’in hak sahipleri, yapılan kura çekimi ile belirlendi.

İBB iştiraki Kiptaş ile İzmit Belediyesi ortak projesi olan ve 2 bin 930 başvurunun olduğu İzmit Çınar Evler’in hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi, İstanbul'da gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımlarıyla gerçekleşen kura çekimi, noter huzurunda, canlı yayın ile vatandaşlara şeffaf bir şekilde ulaştı. Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İzmit Çınar Evler bizim için çok önemli. İzmit’te sosyal konut anlayışının değişmesi, başka bir model ortaya koymak önemli. Sosyal konut denildiğinde; daha yaşanabilir, tasarım gücü yüksek, daha nitelikli olması gerekiyor. İnsanlar o evlerde yaşadığında ‘Evet ben burada huzurluyum, ailemle mutluyum’ diyebileceği bir sosyal konut modeli olmalı. Bunun da; İzmit’te, İBB ve Kiptaş katkılarıyla hayata geçiriliyor olması bizim için de önemli bir adım" dedi.

Başkan Hürriyet, “Biz ilçe belediyesiyiz ama Büyükşehir Belediyelerimizin bize verdiği katkılarla İzmit’te insana dokunan, insanın hayrına projeleri hayata geçirmek, bu anlamda dayanışma göstermek çok önemli. Hiçbir siyaset gözetmeksizin bu yardım elini uzatıyor olması, İzmit, Kocaeli ve tüm Türkiye için çok kıymetli. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Ayrıca bu sürecin bu kadar şeffaf yürütülüyor olması; insanlarımıza adil, eşit bir fırsat sunuluyor olması ve bu projenin detaylarında sağlıkçılarımıza, engellilerimize ve şehit yakınlarımıza ayrıcalıklı gruplar olarak öncelik tanınıyor olması, projenin kıymetini daha da arttıran bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Şimdiden kurada hak sahibi olacak tüm yurttaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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