Beyaz kuğuyu tüfekle vurdular Saçma ile yaralanan beyaz kuğu, Ormanya'da tedaviye alındı

Tüfekle vurularak, kanadından kırılan beyaz kuğu, Ormanya'da tedavi altına alındı.

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin teslim alarak Ormanya’ya getirdiği beyaz kuğuya ilk müdahale veteriner hekimler tarafından yapıldı. İlk olarak kanadından yaralanmış olduğu tahmin edilen kuğunun röntgeni çekildi. Röntgende kanadının kırıldığı ve kanat içerisinde bir adet saçma kurşunu olduğu tespit edilen kuğunun, kanadındaki saçma tedavi sonucu çıkartıldı. Operasyon sonrasında beyaz kuğuya vitamin ve mineral desteği verilerek, rehabilitasyon sürecine geçildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına salınacak olan beyaz kuğunun tedavi sürecinin bir süre daha süreceği öğrenildi.

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