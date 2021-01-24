Saçmayla yaralanan kuğu Ormanya´da tedaviye alındı

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KARTEPE(Kocaeli),(DHA) SAKARYA'da tüfek saçmasıyla yaralanan kuğu, Kocaeli´nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi´nde tedaviye alındı.

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, bir vatandaşın yaralı halde bulduğu kuğuyu tedavisi için Kocaeli´nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi´ne getirdi. Veteriner hekimler tarafından kanadının kırıldığı belirlenen kuğunun röntgen görüntülerinde, kırık kanadının içerisinde 1 adet tüfek saçması olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan kuğunun kanadındaki saçma çıkarılarak tedavisine başlandı.

Ameliyat sonrasında vitamin ve mineral desteği verilen kuğu tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacak.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2021-01-24 12:57:52



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