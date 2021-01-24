4 gün önce evden çıktıktan sonra kayboldu

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 4 gün önce evinden çıkan Soner Deveci´den (42) bir daha haber alınamadı. Ailesi, aramalarına rağmen ulaşamadığı Soner Deveci için kayıp ihbarında bulundu.
Derince Yenikent Mahallesi´nde annesiyle birlikte oturan Soner Deveci, 4 gün önce evinden ayrıldı. Bir markette çalışan Soner Deveci´nin 10 gün önce işten ayrıldığı öğrenilirken, eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. Cep telefonuna ulaşılamayan Soner Deveci her yerde aranırken, unutkanlık rahatsızlığı olduğu ve bu nedenle ilaç kullandığı öğrenildi. Yakınları, Deveci'yi görenlerin yetkililere haber vermesini istedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Nabi YAZICI
2021-01-24 21:47:06
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