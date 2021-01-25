Öğrenciler için online sanat etkinlikleri

Başiskele Belediyesi, uzaktan eğitim sonrası yarıyıl tatiline giren öğrenciler için çevrimiçi kültür ve sanat etkinlikleri düzenliyor.

Başiskele Belediyesi, Korona virüs salgını dolayısıyla sosyal ve kültürel aktivitelerden uzak kalan çocuklara yönelik yeni bir etkinlik düzenliyor. 22 Ocak Cuma günü başlayan ve üç hafta sürecek olan yarıyıl tatilinde çocuklara özel yeni programlar hazırlayan Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, internet üzerinden tiyatro oyunlarından sanat etkinliklerine, el işi etkinliklerinden bilgi yarışmasına kadar çocukların eğlenirken öğreneceği, el becerilerini geliştirecekleri çok sayıda programı miniklerle buluşturacak.

'Nasrettin Hoca Hikayeleri' adlı tiyatro oyunu ile başlayacak "derse mola çevrimiçi etkinlikleri" bu akşam saat 19.00’da Başiskele Belediyesi’nin Youtube kanalından, internet ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Yarıyıl tatili boyunca haftanın 3 günü (pazartesiçarşambacuma) saat 19.00’da farklı etkinlikler ile çocuklara keyifli vakitler geçirmeyi hedefleyen Başiskele Belediyesi, dolu dolu etkinlik takvimi hazırladı.

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