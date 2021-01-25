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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Dolaşmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan adamdan 5 gündür haber alınamıyor

İHA

'Dolaşmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan adamdan 5 gündür haber alınamıyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 'dolaşmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan Soner Deveci'den (32) 5 gündür haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'ndeki evinden 20 Ocak Çarşamba günü dolaşmak için ayrılan Soner Deveci (32), daha sonra kayıplara karıştı. Deveci'den hiçbir şekilde haber alamayan ailesi, polis ve jandarma ekiplerine ihbarda bulunurken, aynı zamanda gazetelere de kayıp ilanı verdi. Deveci'yi en son gören kişi Levent Gedikli ise sabah saatlerinde gazete okurken kayıp ilanları listesinde Soner Deveci'yi gördü. İlanı okuduktan sonra önce muhtara, ardından da güvenlik güçlerine haber veren Gedikli, Soner Deveci'yi en son gördüğü mevkiinin Avcılar Çeşmesi olduğunu, arama çalışmalarının bu bölgede sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.
Soner Deveci'nin kaybolduğu gün, yakın bir arkadaşıyla birlikte Avcılar Çeşmesine mangal yakmaya gittiklerini anlatan Gedikli, şu ifadeleri kullandı:
"Avcılar Çeşmesine biz her zaman gidiyoruz. Arkadaşımla birlikte orada yine mangal yakmak istedik. Daha sonra Soner geldi. 1 saat oturduk, çay ikram ettik. Sonra biz oradan ayrıldık. Daha sonra da Soner'i hiç görmedik. Bugün de haberlere bakarken Soner'in kayıp ilanını gördüm. Muhtara, ailesine haber verdik. 'Orada kaybolmuş olabilir' dedik. Ayakları da zaten ıslanmıştı. O gün de gittiğimiz Avcılar Çeşmesi mevkiinde de 2030 santimetre kar vardı. Jandarmaya da hemen haber verdik. Jandarma ekipleri geldikten sonra bahsettiğim bölgede arama yapılacak."

"En son biz gördük"
Soner Deveci'nin cami cemaatinden olduğunu ve oradan da tanıdığını ifade eden Gedikli, "Olay günü beraber oturduğumuzda yaşını, işini, gücünü sorduk. Sohbet ettik. Sonra biz bölgeden ayrıldık. Soner, 'ben az daha oturacağım' dedi. Gazetede ilanı görünce kayıp olduğundan haberim oldu. Bizden başka kimse görmemiş, en son biz gördük" dedi.

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