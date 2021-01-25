Minibüs ile çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı

Yine o tuzak! Tıkladı hesabı boşaltıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sularında, Gölcük Kerimağa rampasında meydana geldi. Abdullah G. idaresindeki 41 M 5046 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen İsmail A. idaresindeki 41 H 6210 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada takla atarak ters dönen otomobildeki sürücü İsmail A. ve Mertcan H. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-01-25 17:09:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.