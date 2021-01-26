Kocaeli´de kumar ve oyun oynayanlar yakalandı 

İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin İzmit ve Gebze ilçelerinde polisin bir iş yeri ile lokale yaptığı baskında kumar oynadığı belirlenen 21 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi.
İzmit´te polis ekiplerinin iş yerine yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan 6 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlalden ceza kesildi. Polisin, Gebze´de lokale düzenlediği baskında ise 15 kişiye sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi. Ceza kesilenlerden 5´ine de kumar oynadıkları için ayrıca işlem yapıldı. Kumar oynattığı belirlenen 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Lokal, zabıta ekiplerince mühürlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2021-01-26 00:33:55
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