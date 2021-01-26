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EuroLeague Woman: Parfumerias AVENİDA :98- İzmit Belediyespor: 72

İHA

EuroLeague Woman: Parfumerias AVENİDA :98- İzmit Belediyespor: 72

– İspanya’da oynanan Euroleague Woman grup maçlarının sonuncusunda İzmit Belediyespor, namağlup ilerleyen Parfumerias Avenida’ya 9872 kaybetti. .
Euroleague Woman A Grubu’nda dördüncü maçına çıkan İzmit Belediyespor, grubun iddialı takımlarından Parfümerias Avenida’ya karşı etkili olamadı. Karşılaşmanın başından sonunda kadar rahat oynayan P.Avenida, İzmit Belediyespor'u 9872’lik skorla yendi. İspanya’daki ilk Avrupa macerasında dört maçından da mağlup ayrılan İzmit Belediyespor’da Clarissa Dos Santos ve Elif Emirtekin’in yokluğu oyuna yansıdı. İzmit, son iki maçını şubat ayında Rusya’da oynayacak.

Salon: Salamanca Pabellon Wurzburg
Hakemler: Mart Uuehendrik xx, James Kerry Dominigue xx, Lukasz Jankowski xx
Parfumerias Avenida: Leonor Rodriguez xx 9, Maria Teresa Cazorla Medina xxx 13, Tiffany Hayes xxx 15, Emese Hof xx 8, Katie Lou Samuelson xx 8, Paula Suarez Azcarate xx, Andrea Vilaro Aragones xxx 11, Nikolina Milic xxx 17, Umo Diallo Dieng xxx 17
Başantrenör: Roberto İniguez
İzmit Belediyespor: Gülşah Duman xxx 15, Kübra Erat xx 7, Egle Siksnuite xx 7, Erica Wheeler xxx 12, Milica Jovanovic xxx 22, Miray Şahin x 3, İnci Güçlü x 4, Miray Şahin, Saadet Aysu Keskin x 2,
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
1.Periyot: 3017 (Parfumerias Avenida lehine)
Devre: 5547 ( Parfumerias Avenida lehine )
3.Periyot: 80 56 ( Parfumerias Avenida lehine)

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