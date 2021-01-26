Kız arkadaşını darbedip sosyal medyada paylaşan genç gözaltına alındı



İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te bir parkta kız arkadaşını darbedip, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan E.Ü. (17), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmit´te E.Ü., ismi öğrenilemeyen kendisi gibi 18 yaşından küçük kız arkadaşını, parkta hakaret edip, tokatladı. E.Ü. aldığı darbe ile banka düşen kız arkadaşını dövemeye etti. O anları bir arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. E.Ü. görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Ü.´yü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-01-26 09:55:08



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