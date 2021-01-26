2020 yılının film çekimleri başladı

2020 yılında yaşanan olayları film haline getirmek isteyen yönetmen Murat Uygur çekimlere başladı.

Bir yanda korona virüs salgını, bir yanda ise doğal afetlerle geçen 2020, dünya genelinde, unutulmayacak bir yıl olarak adlandırılıyor. Aksiyonlarla dolu geçen 2020’yi film haline getirmek için geçtiğimiz aylarda kolları sıvayan yönetmen Murat Uygur, içerikte ise pandemiye, depreme ve diğer yaşanan doğal afetlere yer verecek. Yönetmen Uygur ve ekibi, 2020 filmi için çekimlere de başladı.

Uygur, 2020 yılını asla unutmayacağını, filminde ise pandemi ve depremi konu alacağını belirterek, “2020 yılını film haline getirmek istiyordum. Sağlık çalışanlarının fedakârca yaptığı hizmetler, hükümetimizin olağanüstü çabası, insanlarımızın korona virüs ile mücadelesi ve onlarca hayat hikayesi hepsi bizim için unutulmaz anlar. 24 Ocak’ta Elazığ’da ve İzmir’de meydana gelen depreminin hepsinin yer aldığı bir filme başladık” dedi.

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