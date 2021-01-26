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Kocaeli’de aranan suçlulara şafak operasyonu: 24 gözaltı

İHA

Kocaeli’de aranan suçlulara şafak operasyonu: 24 gözaltı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından, aranan suçluların yakalanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ‘hırsızlık’, ‘yaralama’, ‘silahla tehdit’, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma’ ve benzeri suçlardan haklarında 13 yıla kadar hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonunda, farklı suçlardan aranan 24 zanlı gözaltına alındı.

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