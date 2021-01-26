Özel öğrencilere çevrimiçi eğitim

Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, yüz yüze eğitime gelemeyen özel öğrencilere uzaktan eğitim veriyor.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, korona virüs salgınından dolayı kısıtlamaların uygulanması sebebiyle yüz yüze eğitime ara vermiş, normalleşme sürecinin ardından ise eğitimlere tekrar başlamıştı. Salgın kurallarının göz önünde bulundurularak verilen eğitimler devam ederken, bu süreçte çeşitli sebeplerden dolayı yüz yüze eğitimlere katılamayan özel öğrenciler için çevrimiçi dersler düzenleniyor.

Normal zamanda öğrencilerine el sanatları, bahçecilik, seramik, yiyecek içecek hizmetleri, beden eğitimi, bağımsız yaşam faaliyetleri ve müzik eğitimi veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi eğitmenleri, Covid19 salgını nedeniyle merkeze devam edemeyen 60 öğrenci ile internet üzerinden görüntülü sohbetler gerçekleştiriyor. Tüm eğitmenlerin katıldığı ve günlük 5’er kişilik gruplar halinde yapılan görüşmeler sayesinde özel öğrenciler derslerinden geri kalmıyorlar.

Gruplar halinde yapılan görüşmelerde, evde zaman geçirmek zorunda kalan öğrencilerin evde neler yapmaları konusunda bilgilendiriliyor. Öğrencilerin yanı sıra aileleri de eğitmenler tarafından bilgilendiriliyor. Çevrimiçi görüşmeler ile öğrenciler arkadaşlarıyla bir araya gelme fırsatı buluyor. 1735 yaş arası özel gereksinime ihtiyaç duyan engelli bireylere eğitim verilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nden bugüne kadar 202 öğrenci hizmet aldı. Merkezdeki kursların da katkısıyla bu zamana kadar özel gereksinimli 16 öğrenci de iş sahibi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.