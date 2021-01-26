Kız arkadaşını darp edip sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı (2)

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

İzmit´te bir parkta kız arkadaşını darbedip, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan E.Ü. (15), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube bürosunda alınan ifadesinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. E.Ü., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-01-26 13:50:07



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