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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarımca kent meydanı projesi bölgeye değer katacak

İHA

Yarımca kent meydanı projesi bölgeye değer katacak

Yarımca’da yapılacak Kent Meydanı için siyasi parti meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Söğüt, “Bu proje de bölgeye değer katacak. Son şeklini de sizlerle istişare ederek vereceğiz” dedi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde yapılacak Kent Meydanı ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı projesine son şekli vermek için vatandaşlarla bir araya geldi, projeyi aktardı ve önerileri aldı. Pandemi dolayısıyla belediye meclis salonuna alınan toplantıya meclis üyeleri, mahalle muhtarı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Projeyi tüm detaylarıyla birlikte aktaran Başkan Söğüt, “1 yıldır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Bölge, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızın en faal ve etkin olarak kullandığı alan. Çok merkezi bir noktada ve kıymetli bir alan. Bizler de buraya daha fazla değer katalım istiyoruz. Meydanlar şehirler için, kentler için önemli. Eskiden şehirler bir meydan etrafında toplanırdı. Yoğun bir yapılaşma ve sanayileşme süreci bu tür fırsatları bazı bölgelerde kaçırdık. Bu proje ile camimizin etrafında toplamda 12 dönümlük bir meydan kazandıracağız. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ile bunu konuştuk. Geldi bölgeyi inceledik. Ön çalışmalarımızı yaptık. Birlikte istişare edelim, sizlerin görüş ve önerilerini alarak çalışmalarımıza yön verelim istedik” dedi.
Yarımca’ya modern bir meydan kazandırmak istediklerini ifade eden Söğüt, “Körfez’e yakışan bir cami var. Yer olarak da çok güzel bir nokta. Deprem sonrası yıkılan minarenin yerine iki tane minare yapmayı planlıyoruz. Bu dönem hayata geçireceğimiz prestij projelerimizden birisi bu olacak. Bu projenin toplam maliyeti 10 milyon lira civarında. Biz maliyetten kaçmak gibi bir durum yok. Kente güzellikleri kazandırırken istişare etmek, fikir alışverişinde bulunmak ve ortak akılla yol almak gerekir. Bu projenin de herkesin tarafından destekleniyor olması projenin ayrı bir güzelliği oluyor” diye konuştu.
Başkan Söğüt’ün proje anlatımı sonrasında vatandaşlar da merak ettikleri konularda tek tek söz alarak aktarımda bulundu. Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit de bölge için projenin önemli olduğunu belirterek, Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti. Vatandaşlar daha sonra proje ile ilgili küçük detaylar üzerine de önerilerde bulundu. Başkan Söğüt, Büyükşehir Belediyesi tarafından da projeye onay gelmesi sonrası hemen ihalen sürecine girileceğini belirtti.
Daklaşık 10 milyon liraya mal olacak ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirilecek olan proje; 12 dönümlük alanda yer alacak. Cami önünden başlayan ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı’nı da içine alan proje içerisinde; muhtarlık binası, kafeterya ve sosyal alanlar da yer alacak. Proje içerisinde ayrıca otopark, ahşap köprü geçişleri, yürüyüş yolları, çok amaçlı spor sahası, çocuk oyun alanları, oturma ve dinlenme alanları da bulunacak.

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