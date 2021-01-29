Konteyneri yanan vatandaşa İzmit Belediyesinden yardım eli

Derince’de oturduğu konteynerde çıkan yangında eşyaları kullanılmaz hale gelen Kemal Güven isimli vatandaşa İzmit Belediyesi küçükbaş hayvan ve beyaz eşya yardımı yaptı.

İzmit Belediyesi, yangında eşyaları ile birlikte 10 bin TL parası yanan Kemal Güven isimli vatandaş için harekete geçti. Söz konusu yangın sonrasında Kocaeli Valiliği tarafından yeni bir konteynere yerleştirilen Güven’e, İzmit Belediyesi de yetiştirmesi için 5 adet küçükbaş hayvan ve buzdolabı aldı. Memnuniyetini dile getiren Güven, "Bana destek olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere yürekten teşekkür ediyorum. Bana bu zor günlerimde destek oldular. Sağ olsunlar" dedi.

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