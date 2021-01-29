İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor

Vadi İzmit evlerinde bulunan İzmit Belediyesine ait 115 adet daire açık ihale usulü ile satışa çıkarılacak.
İzmit Belediyesine ait 115 adet daire, pandemi nedeniyle 4 farklı ihale ile satışa çıkarılacak. Bu kapsamda ilk ihale 4 Şubat tarihinde yapılacak. İlk ihalede EFGH bloklarındaki 28 daire ile 2 adet villanın satışı yapılacak. İkinci ihale ise 11 Şubat tarihinde gerçekleşecek. İhalede D bloktaki 30 adet dairenin satışı yapılacak. 18 Şubat tarihinde yapılacak olan üçüncü ihalede BEK bloklarındaki 29 adet dairenin satışı yapılacak. Dördüncü ve son ihale ise 25 Şubat tarihinde A bloktaki 26 adet dairenin satışı gerçekleştirilecek. ihaleye çıkarılacak dairelerin oda sayıları 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak belirlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.