Hürriyet’ten grevdeki işçilere anlamlı destek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Çayırova’da bulunan Baldur Süspansiyon Fabrikasında greve çıkan işçilere destek ziyaretinde bulundu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Çayırova Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İspanya Sermayeli Baldur Süspansiyon Fabrikasında 25 Aralık 2020’de greve başlayan işçileri ziyaret etti. Grevin 35’inci gününde Birleşik Metalİş Sendikası’na bağlı işçilere destek ziyareti gerçekleştiren Başkan Hürriyet, mücadelelerinde yalnız olmadıklarını ve ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını belirtirken, işçilere gıda kolisi desteği verdi.

İşçilerin alkış ve sloganlarla karşıladığı Başkan Hürriyet, “Hepinizin mücadelesini kutluyorum. Bu soğukta böyle bir mücadele gerçekten kıymetli. Sizleri ziyaret etmek, halinizi hatırınız sormak ve ihtiyaçlarınızı öğrenmek istedik. Üzerimize düşen bir şey varsa elimizden geldiğince yardıma hazırız. Sizlerle birlikte dayanışmaya hazırız. Kocaeli hepimizin, tüm yurttaşlarımız bizim için çok kıymetli. Haklı mücadelenin her zaman yanında olacağız. Ufacık bile bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize” dedi.

Öte yandan Başkan Hürriyet’in pandemiden etkilenen esnaf ve vatandaşlar için duyurduğu ikinci destek paketinde kitapçılar da unutulmadı. Okulların kapalı olması ve uzaktan eğitimle devam etmesi nedeniyle kitapçı esnafının da sıkıntıya düşmesi nedeniyle İzmit Belediyesi kitapçı esnafı için devreye girdi. Kütüphanelerde yer alacak kitapları esnaftan satın alan İzmit Belediyesi böylelikle kitapçı esnafına da bir nebze olsun destek oldu.

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