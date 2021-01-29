Hafta sonu D-130’da ağaçlar budanacak

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu D130 karayolu kenarında bulunan ağaçlarda bakım ve onarım çalışması yapacak.

Büyükşehir belediyesince gerçekleştirilecek çalışmalar, kısıtlamaların olduğu hafta sonlarında yapılacak. İlk hafta 30 31 Ocak tarihlerinde yapılacak bakım ve budama çalışmaları Gölcük Kandıra istikametinde gerçekleştirilecek. İkinci hafta sonu ise çalışmalar Kandıra Gölcük istikametinde yapılacak. Çalışma süresince araç geçişine tek şeritten kontrollü bir şekilde verilecek.

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