Kocaeli'de taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen çıktı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, polis ekibinin durdurduğu takside Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.

Körfez ilçesi TEM Otoyolu´nda uygulama yapan polis ekipleri, fazla yolcu bulunan taksiyi durdurdu. Taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen çıktı. Taksiye Gebze´den bindikleri belirlenen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi´ne teslim edildi. Taksi sürücüsü C.D. hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Mesut ÇATAK

2021-01-29 14:59:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.