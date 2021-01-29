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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korsan saldırılarından sonra yük gemilerinin güvenlikleri artırılıyor

İHA

Korsan saldırılarından sonra yük gemilerinin güvenlikleri artırılıyor

Açık denizlerdeki korsan saldırıları yük gemilerinin güvenliklerini tekrar gözden geçirmesini sağladı. En son Türk gemisine yapılan saldırı sonrasında, Türkiye’deki yük gemisi firmaları gemi güvenliklerini arttırmaya başladı. Özellikle tuzla tersanesinde tamir ve bakım için gelen birçok gemi, bakım esnasında kamera sistemleri de taktırıyor.
Gemicilik firması yetkilisi Reşit Türüt, Türk deniz ticaret filosunun hem yerel, hem de uluslararası birçok tedarik zincirine hizmet verdiğini kaydetti. Firma olarak son 10 yıldır en önemli ve sıklıkla kullandıkları rotanın Batı Afrika ülkeleri olduğunu ifade eden Türüt, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle son yıllarda, Batı Afrika’daki yerel ülkelerin mevzuat yetersizlikleri ve karasularında güvenlik zaafları sebebiyle, bu ülkelerin limanlarında artan sayıda hırsızlık ve rehine almak amacı ile korsan saldırılar gerçekleşmektedir. Yerel mevzuatların engelleri sebebiyle firmaların ticari güvenlik tedbirleri (özel güvenlik) alması da özellikle yasaklanmıştır. Bu konuda yerel otoriteler ile iş birliği halinde önleyici tedbirlerin alınması hususunda IMO (Uluslararası denizcilik organizasyonu) ve ILO (Uluslararası çalışma örgütü) gibi kurumların önderliğinde çalışmalar yapılması ve bu tehdidin ortadan kaldırılması aciliyet ve önem arz etmektedir."

"Bakım esnasında kamera sistemi talep ediyor"
Optimum Teknolojik Hizmetler Yetkilisi Yavuz Aman ise bugüne kadar birçok tekne, yat ve yük gemisine kamera sistemi kurulumu gerçekleştirdiklerini ancak son zamanlarda yaşanan korsan olaylarından sonra yük gemilerindeki talebin arttığını söyledi. Aman, "Özellikle tuzla tersanesine bakıma gelen birçok yük gemisi firması, bizi arayarak bakım esnasında kamera sistemi de yaptırmak istiyor. Biz de yük gemilerindeki kurallar çerçevesinde en Optimum ürünleri seçerek işlem yapıyoruz. Kablolamayla işçilikleri de gemi zarar görmeyecek şekilde hassasiyetle yapıyoruz" dedi.

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