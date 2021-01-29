AFKOM’dan fırtına uyarısı

Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi’nden (AFKOM), vatandaşların beklenen kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Marmara Bölgesi ile birlikte Kocaeli'de 30 Ocak Cumartesi saat 03.00 ile 31 Ocak Pazar günü saat 21.00 arası kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AFKOM), Kocaeli’de fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın oluşturacağı olumsuz olaylara karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

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