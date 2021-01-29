İzmit Belediyespor’un basketbolcusu Egle Siksnuite İspanya’dan dönemedi Korona virüs testi pozitif çıkan Egle Siksnuite, İspanya’da kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Belediyespor’un basketbolcusu Egle Siksnuite İspanya’dan dönemedi Korona virüs testi pozitif çıkan Egle Siksnuite, İspanya’da kaldı

İHA

İzmit Belediyespor’un basketbolcusu Egle Siksnuite İspanya’dan dönemedi Korona virüs testi pozitif çıkan Egle Siksnuite, İspanya’da kaldı

EuroLeague Women Grup maçlarında Türkiye'yi temsil eden İzmit Belediyespor'un sporcusu Egle Siksnuite’nin korona virüs testi pozitif çıktı.
EuroLeague Women Grup maçlarının 4.'sünü oynamak için İspanya’nın Salamanca kentine giden ve pazartesi günü son maçına çıkan İzmit Belediyespor’da, dönüş için kafileye korona virüs testi yapıldı. Dönüş uçuşundan iki gün önce yapılan testte Egle Siksnuite’nin sonucu pozitif çıktı. İspanya’da karantinaya alınan sporcunun çarşamba günü Türkiye'ye döneceği, karantina sürecinde herhangi bir sorun yaşamadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AFKOM’dan fırtına uyarısı
YEREL HABERLER AFKOM’dan fırtına uyarısı
Kocaeli’den Suriye’ye 10 tır dolusu yardım malzemesi dualarla gönderildi
YEREL HABERLER Kocaeli’den Suriye’ye 10 tır dolusu yardım malzemesi ...
Kuyumcudaki ağabey-kardeş kavgası, soygun girişimi sanılınca polis alarma geçti
YEREL HABERLER Kuyumcudaki ağabey-kardeş kavgası, soygun girişimi ...
Korsan saldırılarından sonra yük gemilerinin güvenlikleri artırılıyor
YEREL HABERLER Korsan saldırılarından sonra yük gemilerinin ...
Gebze'de fahiş fiyat denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Gebze'de fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Kocaeli'de taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen çıktı 
YEREL HABERLER Kocaeli'de taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen ...
Başiskele’de spor salonları yeniden hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Başiskele’de spor salonları yeniden hizmete açılıyor
TEM Otoyolu’nda taksi içinde 9 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER TEM Otoyolu’nda taksi içinde 9 göçmen yakalandı
Köylerdeki çalışmalar ihaleye çıktı
YEREL HABERLER Köylerdeki çalışmalar ihaleye çıktı
Hafta sonu D-130’da ağaçlar budanacak
YEREL HABERLER Hafta sonu D-130’da ağaçlar budanacak
Hürriyet’ten grevdeki işçilere anlamlı destek
YEREL HABERLER Hürriyet’ten grevdeki işçilere anlamlı destek
Dağlardaki karlar eriyince Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yükseldi
YEREL HABERLER Dağlardaki karlar eriyince Yuvacık Barajı'nın su ...
Dilovası Batı Kavşağında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Dilovası Batı Kavşağında çalışmalar sürüyor
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor
Kartepe'de fahiş fiyatlar için kontroller sürüyor
YEREL HABERLER Kartepe'de fahiş fiyatlar için kontroller sürüyor
Ayak izleri takip edildi, yem bırakıldı 
YEREL HABERLER Ayak izleri takip edildi, yem bırakıldı 
Konteyneri yanan vatandaşa İzmit Belediyesinden yardım eli
YEREL HABERLER Konteyneri yanan vatandaşa İzmit Belediyesinden ...
Pazar artıkları hayvanlara yem oluyor
YEREL HABERLER Pazar artıkları hayvanlara yem oluyor
Sosyal mesafesiz kış turizmi Kartepe'de Covid-19 kuralları hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Sosyal mesafesiz kış turizmi Kartepe'de Covid-19 ...
İzmit’te kafe ve restoranlardan eğlence vergisi alınmayacak
YEREL HABERLER İzmit’te kafe ve restoranlardan eğlence vergisi ...
Annesi sandığı koyundan süt emen buzağı görenleri şaşırtıyor Hastalığı nedeniyle ayrı bölüme alınan buzağı koyunu annesi yerine koydu Hasta olan buzağı emdiği koyun sütünün de etkisiyle iyileşti
YEREL HABERLER Annesi sandığı koyundan süt emen buzağı görenleri ...
Teknolojik atıklardan değerli madenleri çıkarıyorlar
YEREL HABERLER Teknolojik atıklardan değerli madenleri çıkarıyorlar
Belediye Derincespor - Arnavutköy Belediyesi maçının ardından Belediye Derincespor Teknik Direktörü Fatih Uygun: Çok iyi oyunla yendik
YEREL HABERLER Belediye Derincespor - Arnavutköy Belediyesi maçının ...