Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 74 - Beşiktaş: 68

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– Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. hafta karşılaşmasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 7468 mağlup etti.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Mehmet Şahin xx, Seyhan Topaloğlu xx, Hakan Gerey xx

İzmit Belediyespor: Miray Şahin xx 2, Gülşah Duman xxx 8, Kübra Erat xx 7, Ericak Wheeler xxx 22, Saadet Aysu Keskin x, İnci Güçlü x, Milica Jovanovic xxx 15, Clarissa Cristina Dos Santos xxx 20

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Beşiktaş HDI: İremnaz Topuz xx 8, Melisa Korkmaz xx 10, Nur Sezen Yavuz x, Angela Salvadores Alvarez xxx 16, Crystal Erin Bradford xxx 19, Luca Ivankovic xxx 15

Başantrenör: Mehmet Kabaran

1. Periyot: 2123 (Beşiktaş lehine)

Devre: 4440 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 5855 (İzmit Belediyespor lehine)

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