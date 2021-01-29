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Kocaelispor'dan imza şov Kocaelispor yeni teknik direktör Akçay ve 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı

İHA

Kocaelispor'dan imza şov Kocaelispor yeni teknik direktör Akçay ve 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ve 4 yeni transferi ile sözleşme imzaladı.
Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni transferlerine imza attırdı. Yeşilsiyahlı ekip, 30’lık Sarıyer galibiyeti ile başladıkları ligin ikinci yarısında, kadrosuna kattığı yeni transferlerle girdi. İlk sınavından başarı ile çıkan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yeni transferler Musa Nizam, Burak Süleyman, Yılmaz Özeren ve Mustafa Tahir Babaoğlu’nun sözleşme imzaladığı törene 1. Başkan Vekili Engin Koyun, yöneticiler ve basın mensupları katıldı. Törende yapılan transferler ve teknik direktör değişikliği ile camianın beklentisini karşılayacaklarına inandıklarını söyleyen Başkan Vekili Engin Koyun, "Kocaelisporumuz’un başına Türkiye’nin en önemli, tarihi başarılarla dolu, çok kıymetli, hem spor adamlığıyla hem de kişiliğiyle örnek aldığımız hocamızı getirerek en mutlu günümüzü yaşıyoruz. Ben Mustafa Reşit Akçay hocama tekrar hoş geldin diyorum. Gelişi hakikatten muhteşem oldu. Transfer ettiğimiz tüm oyuncularımız da takımımıza hoş geldi. Musa kardeşimiz çok masum geldi bana ama maçı izlerken korktum. Müthiş bir hırs ve azim. Kocaeslipor taraftarı ve kamuoyu kenetlenmiş durumda, tek bir şey istiyorlar bizden o da şampiyonluk. Ben inanıyorum ki hocamızın önderliğinde, bu ekipler birlikte Kocaeliporumuz’u hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum" dedi.

Mustafa Reşit Akçay: "Hedefimiz playoff finali"
Daha sonra söz alan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ise, "Geçmiş ortamlarda Süper Ligin dev takımlarından biri olan, alt yapıya değer veren, kendi alt yapısından enerji çıkararak oyuncuları Türk futboluna kazandıran camiaya geldi. Türkiye’de sayılı taraftarı olan bir takım olarak değerlendirdik. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile konuşurken önemli bir sinerji fark ettik. O da yüksek seviyede bir enerji var, aynı zamanda da çok samimi bir ortam vardı. Beni aslında ikna eden de buydu. Takdir biliyorsunuz Allah’tandır. Siz gayreti göstereceksiniz, kader gayrete aşıktır, bu şekilde başarıyı kucaklamaya aday oldu. Oyuncu arkadaşlarım son derece dürüst. Çok dinamik bir takıma sahibiz. Çalışacağız. Önümüzdeki günlerde daha da bir şampiyon takımın davranışlarını sahada yansıtarak playofftaki finali almak için çalışacağız. Bizim hedefimiz playofftaki final" diye konuştu.
Daha sonra söz alan yeni transferler ise şampiyonluk ve üst lige çıkma hedefinde olan Kocaelispor’a en iyi katkıyı sunmak için mücadele edeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yeni transferler Musa Nizam, Burak Süleyman, Yılmaz Özeren ve Mustafa Tahir Babaoğlu ile sözleşme imzalandı.

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