D-100’de duran otomobile çarpan motosikletli yaralandı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu üzerinde duran bir otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D100 Karayolu İstanbul İstikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Salim S. idaresindeki 34 BGT 622 plakalı otomobil, arka koltukta oturan çocuğun emniyet kemerinden rahatsız olması nedeniyle yolun sağ kısmında durdu. Bu sırada arkadan gelen Abbas Ç. idaresindeki 34 BAP 068 plakalı motosiklet, otomobilin açılan kapısına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı motosiklet sürücüsü, tedavi edilmek Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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