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İzmit Belediyespor-Beşiktaş maçının ardından İzmit Belediyespor Başantrenörü Hasan Fırat Okul: "Daha dikkatli olan kazandı" "Şampiyonlar Ligi’inde hiçbir takım 7 günde 4 maç yapamaz"

İHA

İzmit Belediyespor-Beşiktaş maçının ardından İzmit Belediyespor Başantrenörü Hasan Fırat Okul: "Daha dikkatli olan kazandı" "Şampiyonlar Ligi’inde hiçbir takım 7 günde 4 maç yapamaz"

– 7 günde 4 maç yaptıkları Avrupa serüveninin ardından lig maçında Beşiktaş’ı yenen İzmit Belediyespor Başantrenörü Fırat Okul, “Oyuncularım yüreğini sahaya koydu. Daha dikkatli olduğumuz için kazandık. Mutluyuz” dedi.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. hafta karşılaşmasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 7468 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan İzmit Belediyespor Başantrenörü Hasan Fırat Okul, Avrupa’daki mücadeleleri sırasında yaşadıkları eksiklikler ve Beşiktaş maçını nasıl kazandıklarını paylaştı. Euroleague Woman’ın Avrupa kadın basketbolunun en klas organizasyon olduğunu belirten Okul, “Yıllardır bu organizasyonda oynayan kulüplere karşı iyi mücadele ettik. Oraya ‘Son saniyeye kadar mücadele vereceğiz’ parolasıyla gittik. Avenida hariç diğer maçlarda bunu da uyguladık. Avenida maçının ilk yarısında da ciddi reaksiyon gösterdik, öndeydik. Ama işler rotasyona gelince; o takımlar 10 kişilik rotasyonla oynuyor. Biz o 10 kişilik rotasyonu yapmaya çalışsak da bu konu bizim için handikap. Avrupa’da yabancı oyuncu sınırlaması yok, 78 yabancıyla oynayabiliyorlar. Avenida’da 4 tane İspanyol oyuncu vardı, geri kalan 8 oyuncusu yabancıydı. Bizde ise 4 yabancı sınırı var. Bu bizde handikap yaratıyor. Ne olursa olsun yapmaya çalıştığımız geniş rotasyonla oyuncularımızı sağlam tutmaya çalıştık. Buna rağmen iki sakat verdik. Takım kaptanımız Elif sakatlandı. Clarissa sakatlandı, bugün iğneyle oynadı. Egle, dışarıya çıkma olmamasına rağmen Covid kaptı, İspanya’da kaldı. Bugünkü maçta da takımın gardı Kübra sakatlandı. İnşallah ciddi bir şeyi yoktur. Avrupa’da elimizden gelenin en iyisini yaptık. Son toplarda kazanabileceğimiz maçlar da vardı. Basketbolda 2 hatayla kaybediyorsunuz, tersi de olabiliyor. Birer pozisyon her şeyi değiştirebiliyor. Bugünkü gibi. Bugün biz daha dikkatli oynadık ve kazandık. Avrupa’daki oyuncuların o ligi bilmesi ve kalitesi de bizi etkiledi diyebiliriz" dedi.


“Futbolda 7 günde 4 maç kimse yapamaz”
7 günde 4 Avrupa maçı oynadık. Bu anlatılamaz" ifadelerine yer veren Okul, "Futboldan örnekle 7 günde 4 Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak takım yok. Biz onu yaptık. Üstüne buraya döndük ve 10.günde 5.maçımızı oynadık. Onca yolcuklar, yorgunluk ve dinlenmeden 10 günde 5 maç çıkarmak pandeminin bize hediyesi. Şimdi önümüzde 7 günlük izin var. Bu sürede takımımızın yaralarını sarıp, oyuncularımızın iyi bir dinlenme geçirmesi için galibiyet almamız çok önemliydi. Oyuncularım bugün bütün yüreğiyle sahadaydı, terinin son damlasına kadar mücadele etti. Bu bizim için çok değerliydi. Ligde istediğimiz yerlerdeyiz, daha da yukarıya çıkmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.


“İnci’nin heyecanı bazı setleri karıştırdı”
Oyuna ilk 5’te başlayan takımın en uzunu olan İnci’nin performansı ile ilgili soruları yanıtlayan Fırat Okul, “Alışılagelmişin dışında bir beşle başlayınca ve ilk 5’te olunca İnci biraz heyecanlandı. Bu bazı setleri de karıştırdı. Bu normal. Daha 21 yaşında. Ona daha çok süre vererek heyecanını atmasında yardımcı olacağız. Eksikleri var. Müdafaada daha aktif olması gerekiyor. Bu işte sadece boy yetmiyor. Atletizm daha çok işin içinde. Biz İnci’den faydalanacağız. Türk oyuncuları ne kadar yukarı çekersek ülkemiz basketbolu adına da pozitif işler yapmış oluruz. Sadece yabancı alalım, 40 dakika oynasın mantığında değiliz. Bazı özel günler de oluyor, bugünkü gibi. Ama 2’şer Türk hep sahadaydı” şeklinde konuştu.


“Ericak liderliğinde basketbol oynamayı hedeflemiştik”
Kötü başladıkları maçta performansıyla takımı yukarı çeken ve maçın yıldızı olan Ericak’ın yükselen performans grafiğiyle ilgili ise başantrenör Fırat Okul, “ Ericak’ın handikapı Amerika’daki NBA maçlarından önce Covid geçirdi, kalbinde sorun oluşmuş ve 3 ay herhangi bir şey yapması yasaktı. NBA oynamayan buraya geldi. Burada da yavaş yavaş, kendini kollayarak başlaması onun geç forma girmesine neden oldu. 910.haftadan sonra Ericak kendine geldi ve bize daha çok katkı vermeye başladı. Bizim ilk hedeflediğimiz onun liderliğinde basketbol oynamaktı. Biz onsuz maçlar da kazandık. Ama ona ihtiyacımız vardı, lig çok uzun. Ne zamanki oynadı, diğer oyuncular da ona destek oldu, biz daha rahat maç kazanmaya başladık" ifadelerini kullandı.


“Bench katkısının değerini yine anladık”
Beşiktaş’ın da 6 oyuncuyla oynadığının ve bunun skora etkisinin sorulmasına üzerine ise Okul, “Beşiktaş rotasyonlarında zaten 7 kişiyle oynuyor. Verim almayı planladıkları ilk 5 oyuncuları sahadaydı. Sakat olan rotasyondaki genç oyuncularıydı. Bizde öyle değildi, ilk 5’ten 2 oyuncumun yokluğu beni rotasyonlarda farklı yönlere itti. Bench katkısının ne kadar değerli olduğunu bugün bir kez daha görmüş olduk. Avrupa’dayken benchteki oyuncuları buraya hazırlamıştık. Maçın sonunda Gülşah’ın attığı şut, Kübra’nın verdiği performans, Aysu’nun müdafaadaki iyi sertlikleri bizim çok değerliydi. Bugün kazandığımız için çok mutluyuz” dedi.

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