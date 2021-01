Sokakta bu kızlara bulaşan sert kayaya çarpacak Genç kızlar taciz ve şiddetten kendilerini koruyabilmek için boks yapıyor Milli Takım Antrenörü Selim Vinçoğlu: "Kadın boksu başarısında dünyada 3. sıradayız"

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde şiddetten ve tacizden kendilerini korumak isteyen genç kızlar, boks eğitimi alıyor. Hem spor yaparak kas kütlelerini geliştiren kızlar, hem de dışarıdan gelen tehlikelere karşı savunma sanatı öğreniyor.

Son zamanlarda tırmanışa geçen kadına şiddet ve taciz olayları, kadınları ve özellikle genç kızları tedirgin ediyor. Buna önlem almak isteyen kadınlar ise yakın dövüş sporlarına ilgi gösteriyor. Özellikle genç kızlar tarafından en çok, boks sporu tercih ediliyor. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nde boks eğitimi alan kızlar, hem spor yaparak kas kütlelerini geliştiriyor, hem de dışarıda başlarına gelebilecek tehlikeli durumlar için kendilerini savunmayı öğreniyor.



Selim Vinçoğlu: "Kadınlar bütün spor branşlarında olduğu gibi boksta da çok başarılı"

Türkiye’de kadın boksunun çok önemli olduğunun altını çizen Boks Milli Takım Antrenörü Selim Vinçoğlu, "Hatta kadın boksu başarısında dünyada 3. sıradayız. Türkiye’de Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde kadınlar boks şampiyonaları yapılıyor. Avrupa ve dünya arenasında da kızlarımız baya başarılı. Erkeklere nazaran son 35 senedir kızlarımız daha üstün başarı gösteriyor. Önümüzdeki olimpiyatlarda da kızlarımızdan başarı bekliyoruz. Kadınlar bütün spor branşlarında olduğu gibi boksta da çok başarılı. Kadınlar boks yapamaz diye bir şey yok, bizim kızlarımız da, benim öğrencilerimin de bir çok Türkiye derecesi var. Ülke olarak da, kafa olarak da bu algıyı kırmamız lazım. ülkemizde maalesef kadına şiddet tırmanışa geçti son birkaç yıldır. Bu yakın savunma sporu olarak boks sporu ideal bir spor. Kızlarımızın bunu yapması gerekiyor. Hem kas kuvveti olarak hem kendine özgüven olarak hem de savunma sporu olarak tavsiye ediyoruz. Kadınlarımıza boks yapmaları faydalı olur. Bu sayede dışarıdan gelen tehlikelere karşı kendilerini savunabilirler" dedi.



Bircan Selvi: "Kadınlar isterse her şeyi yapabilirler"

Uzun bir süredir bu sporla uğraştığını dile getiren 17 yaşındaki Bircan Selvi, "Uzun bir süredir bu sporla uğraşıyorum. Ailemin istekleriyle bu spora başladım. Zaten ailemde uzun süreden beri bu sporla uğraşan akrabalarım vardı. Onların önerileriyle başladım. 2018 senesinde Türkiye ikincisi oldum. 2020 yılında da Türkiye üçüncüsü oldum. İnşallah ilerleyen zamanlarda da ülkemizi Avrupa’da temsil etmek istiyorum. Bu spora başladıktan sonra ve derece yaptıktan sonra kesinlikle özgüvenim yükseldi. Kadınlar yapamaz diye bir algı var, bence kesinlikle bu yanlış bir algı. Kadınlar isterse her şeyi yapabilirler. Özellikle kızlarımızın, kadınlarımızın bu sporu yapmasını kesinlikle tavsiye ediyorum" diye konuştu.



Aysu Kaya: "Sokakta yürürken çok korkuyordum"

Babasının isteğiyle boks yapmaya başladığını ancak bu sporla birlikte özgüveninin de yükseldiğini kaydeden 17 yaşındaki Aysu Kaya da, "Daha sonra Selim hocanın desteğiyle ilerledim ve 3 senedir devam ediyorum. Daha öncesinde sokakta yürürken daha çok korkuyordum ama şu an biraz daha kendime güveniyorum. Sokaklar şu an çok tehlikeli durumda ve bu sporla kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Diğer kadınların da başlamasını tavsiye ediyorum. Gerçekten kendinize güveniniz artıyor ve kendinizi daha güvende hissediyorsunuz" şeklinde konuştu.



Fatmanur Çalgın: "Biz artık kendimizi savunabiliyoruz"

Kolay kolay kimsenin kendilerine şiddet ve taciz uygulayamayacağını vurgulayan 15 yaşındaki Fatmanur Çalgın, "Bu spora babamın isteğiyle kendimi savunabilmek için başladım. 5 aydır bu sporu yapıyorum. Çok istekliyim ve bu sporu yaparken kendimi daha özgüvenli hissettim. Dışarıdan birisi bana sözlü taciz veya şiddet uygulamaya kalkarsa hiç tavsiye etmiyorum. Biz artık kendimizi savunabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

