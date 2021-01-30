Fabrikanın otomatik kapısı yandı 

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Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde fabrikanın sevkiyat yapılan kapısında elektrik arızası sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karasu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir cam fabrikasının otomatik kapısı yanmaya başladı. Sevkiyatların yapıldığı kapılardan bir tanesinin elektrik arızası nedeniyle yandığını gören çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Çağırılan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili tutanak tutuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cihan TEKER

2021-01-30 10:16:10



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