Başkan Söğüt, Çamlıtepe esnafını ziyaret etti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden ve kolaylıklar dileyen Söğüt’e, esnafta pandemi dolayısıyla belediyenin sunduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

İlk olarak Çamlıtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Işık’ı ziyaret eden Başkan Söğüt’e, Başkan yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan ve Osman Yurt, meclis üyeleri de eşlik etti. Esnaf ziyaretleri öncesinde Cuma namazı çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Söğüt, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili olarak bilgiler verdi.

Daha sonra esnafı dolaşan Başkan Söğüt, "Körfez’de altyapı noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çamlıtepe Mahallemizde bunu tamamladık. Zor günler geçirdiniz ama şimdi rahat ediyorsunuz. Altyapı gerçekten en zor çalışmalardan biri. Üst yapıyı da tamamladık ve cadde ve sokaklarımız güzel bir durumda. Eksiklerimiz elbet olabilir, bunları da birlikte aşacağız" dedi.

Esnaf ise pandemi dolayısıyla belediye tarafından yapılan yardımlardan dolayı Söğüt'e teşekkür etti. Başkan Söğüt, "Gerçekten zor bir süreç içerisindeyiz. Bizler de yerel yönetimler olarak elimizden gelen desteği sunma gayretindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda her türlü yardımı yapıyor. Dediği gibi zor bir süreç ve bunu hep beraber aşacağız" diye konuştu.

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