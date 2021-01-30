Kocaeli’nde kumar oynayanlara polis baskını

Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nde pandemi kurallarına uymayarak kumar oynayan kişilere, polis baskın yaparak para cezası uyguladı.

Korona virüs tedbirlerini ihlal ederek, kumar oynayan şahısların ihbarını alan polis ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. Kişileri masada kumar oynarken yakalayan polis, iş yerinde ki 4 şahsa sosyal mesafe kuralına uymadıkları, maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yeri sahibine de kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.