Şener Söğüt, Demirkıyık'ı ziyaret etti

AK Parti Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanan Mine İzmir Demirkıyık ve yönetimini ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kadınlarımız AK Parti ile siyasette daha aktif ve güçlü rol aldı" dedi.

Şener Söğüt, Mine İzmir Demirkıyık ve yönetimini ziyaret ederek toplantılarına konuk oldu. Şener Söğüt’e eşi Hatice Söğüt de eşlik ederken, İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve meclis üyeleri de yer aldı. Şener Söğüt, Demirkıyık ve yönetimini tek tek tebrik ederek başarılar dilerken, eşi Hatice Söğüt de Demirkıyık’a çiçek takdim etti.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İzmir Demirkıyık da ziyaret dolayısıyla Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti. İlçe Başkanı Ramazan Tuna da, “Kadınlarımız her seçimde bizden daha fazla gayret gösterip, bizden daha fazla çalışıyor. İlçe Kadın Kollarımızda bugüne kadar görev yapan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlçe Kadın Kolları Başkanımız Mine İzmir Demirkıyık ve yönetimde yer alan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Rabbim utandırmasın inşallah" diye konuştu.

Şener Söğüt de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Siyasetin öznesi kadındır” sözünü hatırlatarak, “AK Parti hükümetlerinin ve AK Partili belediyelerin başarısında kadınlarımız çok önemli rol oynamaktadır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın peşinden inançla ve azimle koşan sizler inanıyorum ki aynı kararlılıkla koşmaya devam edeceksiniz. Bizler en ufak bir şekilde dahi tembellik etme lüksümüz yoktur. Biliyoruz ki bu teşkilatın en büyük yükünü siz kadınlarımız çekiyor. Aslında bu teşkilatın başarısında ki sır sizlersiniz. Hep birlikte çok çalışacağız. 2023, 2071 hedefleri olan bir parti ve teşkilatız. Bu hedefler için de gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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