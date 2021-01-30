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Esnafa dijital ortamda destek paketi Gomeed.com Genel Direktör Orkun Efe Kurtuluş: "Esnafımızın ticaretlerine hareketlilik getirmek adına 3 ay ücretsiz üyelik paket hediye etme kararı aldık"

İHA

Esnafa dijital ortamda destek paketi Gomeed.com Genel Direktör Orkun Efe Kurtuluş: "Esnafımızın ticaretlerine hareketlilik getirmek adına 3 ay ücretsiz üyelik paket hediye etme kararı aldık"

Pandemi sebebiyle zorlu bir süreçten geçen esnaf, Gomeed.com'da 3 ay boyunca ücretsiz komisyonsuz ilan verebilecek.
Genel Direktör Orkun Efe Kurtuluş, mahalle esnafının pandemi sebebiyle zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, onlar için zorlu sürecin etkilerini en aza indirebilmek için komisyonsuz ilan verebilecekleri dijital işletme paketini 3 ay süreyle ücretsiz vereceklerini söyledi. Kurtuluş, "Bu süreçten en az hasarla kalkabilmemiz için tüm sektörlere destek olurken, mahallelerimizdeki esnafımızı da unutmamamız lazım. Bu sebeple esnafımızın ticaretlerine hareketlilik getirmek ve kazançlarına katkı sağlayabilmek adına 3 ay ücretsiz üyelik paket hediye etme kararı aldık. Esnafımızın bir an önce başvurularını alıp ticaretlerine katkı sağlamalarını bekliyoruz. Birlik ve beraberlikle bu zorlu dönemin üstesinden birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.

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