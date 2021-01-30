İzmit Belediyesinden çatısı yanan vatandaşa yardım

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İzmit Belediyesi, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen vatandaşın çatısını tamir ediyor.

Serdar Mahallesi Mine Sokak’ta Dönmez ailesinin yaşadığı evde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen çatının tamir işlemine, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başladı. Tamir işlemlerinin kısa sürede tamamlanıp çatının eski haline getirileceği belirtildi. Ev sakinlerinden Ayşenur Dönmez, "İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e durumu bildirdiğimizde kendisi bizimle yakından ilgilendi. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü hemen gelerek çalışmalara başladı. Belediye Başkanımız Fatma Hanım’a teşekkür ediyorum" dedi.

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