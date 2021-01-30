Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 94 - Balıkesir BŞB: 79

Türkiye Basketbol Ligi 16. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 9479 mağlup etti.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Önder Yılmaz xx, Ahmet Taner İbin xx, Nihat Çetin xx
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz xxx 2, Kerem Bulat xx, Can Altıntığ xxx 19, Sertay Gürsu xxx 13, Mert Ulutaş xxx 11, Horace Gilbert Spencer xxx 8, Bahadır Şimşek xx, Uğur Dokuyan xxx 6, Sertan İbrahim Sarı xxx 5, Hakan Şanlı xxx 5, Keshun Deion Sherrill xxx 25
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Balıkesir BŞB: Myles Anthony Mack xxx 14, Şafak Edge xx 5, Tuğberk Gedikli x, İzzet Türkyılmaz x 4, İbrahim Yıldırım xxx 23, Polat Kaya xxx 10, Berkay Genç x 3, Ogün Sevinç x, Koray Uzunhasan x 4, Zane Asher Knowles xxx 16
Başantrenör: Arda Vekiloğlu
1. Periyot: 2420 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 5439 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 6954 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.