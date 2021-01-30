Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 94 - Balıkesir BŞB: 79

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Türkiye Basketbol Ligi 16. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 9479 mağlup etti.



Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Önder Yılmaz xx, Ahmet Taner İbin xx, Nihat Çetin xx

KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz xxx 2, Kerem Bulat xx, Can Altıntığ xxx 19, Sertay Gürsu xxx 13, Mert Ulutaş xxx 11, Horace Gilbert Spencer xxx 8, Bahadır Şimşek xx, Uğur Dokuyan xxx 6, Sertan İbrahim Sarı xxx 5, Hakan Şanlı xxx 5, Keshun Deion Sherrill xxx 25

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Balıkesir BŞB: Myles Anthony Mack xxx 14, Şafak Edge xx 5, Tuğberk Gedikli x, İzzet Türkyılmaz x 4, İbrahim Yıldırım xxx 23, Polat Kaya xxx 10, Berkay Genç x 3, Ogün Sevinç x, Koray Uzunhasan x 4, Zane Asher Knowles xxx 16

Başantrenör: Arda Vekiloğlu

1. Periyot: 2420 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 5439 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

3. Periyot: 6954 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

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