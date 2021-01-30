Tuncel Kurtiz, İzmit’te anılacak

İzmit Belediyesi, Türk sinemasının duayen isimlerinden Tuncel Kurtiz’i 1 Şubat Pazartesi günü gerçekleştireceği programla anacak.



İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ‘’İzmit Unutmaz’’ etkinlikleri kapsamında bu kez Türk sinemasının en önemli isimlerinden Tuncel Kurtiz’i doğum gününün 85. yılına özel gerçekleştirilen anma programı ile anacak. Aydili Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Akın ile GazeteciYazar Mustafa Kürkçü’nün katılacağı anma programı Sirkeciler Konağı’nda gerçekleşecek. Tuncel Kurtiz’in hayatı, sanata bakış açısı, manifestosu üzerine konuşacak olan konuklar, Kurtiz’in kendi kaleminden yazdığı şiirleri okuyacak.

Sosyal medya hesaplarında 1 Şubat’ta yayınlanacak olan Tuncel Kurtiz’i anma programda hem Tuncel Kurtiz’in şiirleri kendi sesinden dinlenecek hem de konukların okuması ile şiirler tekrar yaşatılacak.

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