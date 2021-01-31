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Kocaeli BŞB Kağıtspor-Balıkesir BŞB maçının ardından Murat Yolcu: "Galibiyetlerimiz tesadüf değil"

İHA

Kocaeli BŞB Kağıtspor-Balıkesir BŞB maçının ardından Murat Yolcu: "Galibiyetlerimiz tesadüf değil"

Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde 9479 biten maçın ardından Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu “Galibiyetlerimiz tesadüf değil. Diğerlerinden bir adım öndeyiz” dedi.
Erkekler Basketbol 1. liginde 9479’luk Balıkesir BŞB galibiyetinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, “Ben geleli 5 hafta oldu. Zaman geçtikçe benimle çalıştıkça çocuklar sistemin ağırlığını özümsedi. Gün geçtikçe daha iyi olacak. Bu maç özelinde ise çok inandık. Aldığımız 9 galibiyete herkes rastlantı imajı vermeye çalıştı. 6 tanesini çocuklar, saygı duyduğum bir koçla beraber aldı. 3’ünü de birlikte aldık. Biz buralara dişimizle, tırnağımızla geldik. Rakibimiz de çıkmanın en büyük adayıdır. Playoff’tan gelip çıkma şansı da çok yüksek. Bizi yense süpürüp gidecek bir takım. Ama buranın Kocaeli olduğunu hatırlatmak istedik. Onlar neyse biz hepsinden bir adım ilerideyiz” diye konuştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un 11 sayısını kaydeden Mert Ulutaş ise, “Balıkesir bu ligin iddialı takımlarından. Çok düzgün ve kariyerli oyuncuları var. Biz de bugün çok iyi iş çıkardık. İçerde maç kaybetmek istemiyoruz. İkinci devreye güzel başlangıç yaptık. Her maç üstüne koya koya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


İzzet Türkyılmaz: "Çok kötü oynadım, sorumluluk benim"
20 dakika süre alan ve takımına 4 sayı kazandıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin deneyimli oyuncusu İzzet Türkyılmaz ise, “Ligin ilk yarısında beklenen basketbolu oynayamamıştık. Biraz da Arda abinin takıma geç katılmasından dolayı çok fazla çalışma, bazı şeyleri değiştirme fırsatımız olmadı. Aynı hataları yapmaya devam ettik. Bunu en kısa sürede değiştireceğiz. Ligin sonunda da Süper Lige çıkan tarafın bizim olacağını söylüyorum. Bugünkü maçla ilgili olarak da beklentilerin yüksek olduğu bir oyuncu olarak sorumluluğu üstleniyorum. Çok kötü oynadım. Ama bu dakikadan itibaren artık takım olarak hedefimize çok net, daha emin adımlarla gideceğimizin de sözünü veriyorum” dedi.
Takımla yeni bir başlangıç yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Arda Vekiloğlu ise, “Rakibimizi tebrik ederim. Kazanmayı hak eden mücadele ve oyun ortaya koydular. Bazı şeyler akşamdan sabaha değişmiyor. Belli bir süreye ihtiyaç var. Özellikle işin fiziksel kısmıyla ilgili. Bugün rakibimizin gösterdiği sertlik ve tempoyu göğüsleyebilecek, fiziksel karşılığı verebilecek durumda değildik. Bir yandan süreye ihtiyacımız, bir yandan da maç kazanmaya ihtiyacımız var. Sezonun ortası bile olsa daha uzun yolumuz var. Bugün maçı kazanmış da olsak, kaybetmiş de olsak hedefimiz değişmeyecekti. Hedefimiz sabit. Ama buraya ulaşmak için çok kısa sürede, çok iyi çalışarak sezonun başından beri süregelen fiziksel ve tekniktaktik anlamdaki açığı kapatmak zorundayız. Kolay değil ama bunu başarabilecek oyuncu grubumuz var. Bugün maçın başında istek anlamında oyuncularımız bu niyetini sahaya yansıttı. Ama fiziksel durumumuz buna izin vermedi” şeklinde konuştu.

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